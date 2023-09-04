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«РБК-Украина»: Рада уволит Резникова с поста министра обороны 5 сентября

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Верховная рада Украины должна проголосовать за увольнение министра обороны Алексея Резникова 5 сентября, тогда же состоится голосование по увольнению главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который должен возглавить Министерство обороны.
«РБК-Украина»: Рада уволит Резникова с поста министра обороны 5 сентября
  • globallookpress.com
  • © Mykola Tys/Keystone Press Agency

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Совет завтра уволит Резникова, новый министр обороны появится в среду», — сообщает агентство со ссылкой на источник.

Ранее Алексей Резников сообщил, что подал в парламент страны заявление об отставке.

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