«РБК-Украина»: Рада уволит Резникова с поста министра обороны 5 сентября
Верховная рада Украины должна проголосовать за увольнение министра обороны Алексея Резникова 5 сентября, тогда же состоится голосование по увольнению главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который должен возглавить Министерство обороны.
- globallookpress.com
- © Mykola Tys/Keystone Press Agency
Об этом пишет «РБК-Украина».
«Совет завтра уволит Резникова, новый министр обороны появится в среду», — сообщает агентство со ссылкой на источник.
Ранее Алексей Резников сообщил, что подал в парламент страны заявление об отставке.
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