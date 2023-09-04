Пушилин: ВС России захватили ещё один опорник на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие взяли под контроль ещё один опорный пункт украинской армии на Краснолиманском направлении фронта.

Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что подразделения ВС России успешно продвигаются на этом участке и улучшили свои позиции.

«Хотелось бы зафиксировать улучшение позиций на Краснолиманском направлении: как минимум один из опорных пунктов противника перешёл под наш контроль», — передаёт РИА Новости слова Пушилина.

Ранее он сообщил, что украинские войска несут значительные потери личного состава в боях на Авдеевском направлении.