Пушилин: ВС России захватили ещё один опорник на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он заявил, что подразделения ВС России успешно продвигаются на этом участке и улучшили свои позиции.
«Хотелось бы зафиксировать улучшение позиций на Краснолиманском направлении: как минимум один из опорных пунктов противника перешёл под наш контроль», — передаёт РИА Новости слова Пушилина.
Ранее он сообщил, что украинские войска несут значительные потери личного состава в боях на Авдеевском направлении.