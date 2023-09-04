Узнать больше

Пушилин: ВС России захватили ещё один опорник на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Российские военнослужащие взяли под контроль ещё один опорный пункт украинской армии на Краснолиманском направлении фронта.
Пушилин: ВС России захватили ещё один опорник на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что подразделения ВС России успешно продвигаются на этом участке и улучшили свои позиции.

«Хотелось бы зафиксировать улучшение позиций на Краснолиманском направлении: как минимум один из опорных пунктов противника перешёл под наш контроль», — передаёт РИА Новости слова Пушилина.

Ранее он сообщил, что украинские войска несут значительные потери личного состава в боях на Авдеевском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить