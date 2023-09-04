ВС России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на Купянском направлении
Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
По его словам, противник предпринял попытку переброски резервов из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
«Огнём артиллерии первой танковой армии переброска резервов сорвана», — сказал Зыбинский.
Ранее ВС России поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки.
Также российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ.