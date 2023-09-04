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ВС России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на Купянском направлении

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Войска группировки «Запад» сорвали попытку переброски резервов ВСУ на Купянском направлении в районе Кисловки.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, противник предпринял попытку переброски резервов из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

«Огнём артиллерии первой танковой армии переброска резервов сорвана», — сказал Зыбинский.

Ранее ВС России поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки.

Также российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ.

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