Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские артиллеристы поразили на Южнодонецком направлении пункт управления беспилотной авиацией, опорный пункт со станцией спутниковой связи, а также пункт управления подразделений территориальной обороны ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов уточнил, что удары были нанесены к западу от Времевки, в район Новодаровки и к северу от Владимировки.

Кроме того, как сообщает ТАСС, авиация поразила места скопления живой силы противника в районах Старомайорского, Урожайного, Новомихайловки и севернее Владимировки Донецкой Народной Республики.

Также ВС России взяли два опорных пункта и отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении.