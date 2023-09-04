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Алаудинов: около 70% поставленной ВСУ западной военной техники уничтожено

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Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ уже потеряли до 70% военной техники, поставленной Западом.

Об этом информирует ТАСС.

«Из той техники, которая была поставлена силам и средствам ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что 60—70% техники уже уничтожено», — сказал военный.

При этом, по его словам, с таким расходом живой силы и техники Украина может в скором времени прийти «к очередному «майдану».

«Люди начинают уже потихоньку просыпаться, понимать», — добавил Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что Клещеевка находится под контролем ВС России, людского ресурса у ВСУ всё меньше.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области.

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