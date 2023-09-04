Алаудинов: около 70% поставленной ВСУ западной военной техники уничтожено
Об этом информирует ТАСС.
«Из той техники, которая была поставлена силам и средствам ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что 60—70% техники уже уничтожено», — сказал военный.
При этом, по его словам, с таким расходом живой силы и техники Украина может в скором времени прийти «к очередному «майдану».
«Люди начинают уже потихоньку просыпаться, понимать», — добавил Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил, что Клещеевка находится под контролем ВС России, людского ресурса у ВСУ всё меньше.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области.