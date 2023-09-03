В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка армией Украины, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Г. Донецк: Петровский район: по ул. Шестакова, 30 погиб мужчина 1951 г. р.», — говорится в сообщении.

Накануне украинские войска за два часа выпустили по Донецку и Ясиноватскому району девять кассетных снарядов калибра 155 мм.