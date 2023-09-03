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Резников пообещал рост производства дронов на Украине осенью

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Министерство обороны Украины этой осенью ожидает рост производства беспилотников, заявил глава военного ведомства Алексей Резников.
Резников пообещал рост производства дронов на Украине осенью
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объёмах», — сказал Резников в интервью изданию «РБК-Украина».

Он отметил, что на решение вопроса по упрощению производства БПЛА ушло около года.

Ранее газета Il Sussidiario писала, что Украина атакует территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов с целью дальнейшей эскалации конфликта.

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