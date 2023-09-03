Резников пообещал рост производства дронов на Украине осенью

Министерство обороны Украины этой осенью ожидает рост производства беспилотников, заявил глава военного ведомства Алексей Резников.

«Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объёмах», — сказал Резников в интервью изданию «РБК-Украина».

Он отметил, что на решение вопроса по упрощению производства БПЛА ушло около года.

Ранее газета Il Sussidiario писала, что Украина атакует территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов с целью дальнейшей эскалации конфликта.