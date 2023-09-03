Володин обсудил межпарламентскую работу с представителем нацпалаты Белоруссии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшую гармонизацию и сближение законодательства.

Также была обсуждена реализация 28 интеграционных союзных программ.

Ранее госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил о росте товарооборота между российской и белорусской сторонами на 16,9% в первой половине года.

Также власти Белоруссии и Тамбовской области России намерены сотрудничать в производстве беспилотных летательных аппаратов и техники.