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Володин обсудил межпарламентскую работу с представителем нацпалаты Белоруссии

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства.
Володин обсудил межпарламентскую работу с представителем нацпалаты Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшую гармонизацию и сближение законодательства.

Также была обсуждена реализация 28 интеграционных союзных программ.

Ранее госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил о росте товарооборота между российской и белорусской сторонами на 16,9% в первой половине года.

Также власти Белоруссии и Тамбовской области России намерены сотрудничать в производстве беспилотных летательных аппаратов и техники.

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