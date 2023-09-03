Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область с рабочей поездкой для участия в расширенном заседании Совета Парламентского собрания союза Белоруссии и России.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«4 сентября в Пскове состоится расширенное заседание Совета Парламентского собрания союза Беларуси и России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевой вопрос повестки мероприятия — «правительственный час».

В ходе него планируется обсудить вопросы создания единых социальных стандартов для граждан двух стран.

Ранее госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил о росте товарооборота между российской и белорусской сторонами на 16,9% в первой половине года.

Также власти Белоруссии и Тамбовской области России намерены сотрудничать в производстве беспилотных летательных аппаратов и техники.