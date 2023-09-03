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Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

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Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область с рабочей поездкой для участия в расширенном заседании Совета Парламентского собрания союза Белоруссии и России.
Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«4 сентября в Пскове состоится расширенное заседание Совета Парламентского собрания союза Беларуси и России», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что ключевой вопрос повестки мероприятия — «правительственный час».

В ходе него планируется обсудить вопросы создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. 

Ранее госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил о росте товарооборота между российской и белорусской сторонами на 16,9% в первой половине года.

Также власти Белоруссии и Тамбовской области России намерены сотрудничать в производстве беспилотных летательных аппаратов и техники.

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