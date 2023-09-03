Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
«4 сентября в Пскове состоится расширенное заседание Совета Парламентского собрания союза Беларуси и России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ключевой вопрос повестки мероприятия — «правительственный час».
В ходе него планируется обсудить вопросы создания единых социальных стандартов для граждан двух стран.
Ранее госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил о росте товарооборота между российской и белорусской сторонами на 16,9% в первой половине года.
Также власти Белоруссии и Тамбовской области России намерены сотрудничать в производстве беспилотных летательных аппаратов и техники.