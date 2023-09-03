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Тушение пожара на складе боеприпасов после удара БПЛА отработали на учениях ОДКБ

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Ликвидацию пожара на складе боеприпасов после удара по нему беспилотника отработали на специальных учениях ОДКБ «Эшелон-2023» в Белоруссии.
Тушение пожара на складе боеприпасов после удара БПЛА отработали на учениях ОДКБ
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны республики.

«В ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2023» отработан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Ранее учения разведчиков «Поиск-2023» прошли в рамках совместного оперативно-стратегического учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2023» в Белоруссии.

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