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Asia Times: Киеву необходимо стабилизировать фронт после провала наступления ВСУ

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Киевским властям необходимо стабилизировать фронт после провала контрнаступления Вооружённых сил Украины, заявил обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
Asia Times: Киеву необходимо стабилизировать фронт после провала наступления ВСУ
  • AP

Как отметил автор публикации, ситуация в Херсонской и Запорожской областях показала, что украинской армии не удалось достичь заявленных целей.

Кроме того, говорится в статье, ВСУ понесли большие потери в личном составе и военной технике.

По мнению Брайена, единственной надеждой ВСУ остаётся попытка стабилизировать фронт, чтобы выиграть время.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинское контрнаступление терпит неудачу.

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