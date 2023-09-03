Asia Times: Киеву необходимо стабилизировать фронт после провала наступления ВСУ

Киевским властям необходимо стабилизировать фронт после провала контрнаступления Вооружённых сил Украины, заявил обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

Как отметил автор публикации, ситуация в Херсонской и Запорожской областях показала, что украинской армии не удалось достичь заявленных целей.

Кроме того, говорится в статье, ВСУ понесли большие потери в личном составе и военной технике.

По мнению Брайена, единственной надеждой ВСУ остаётся попытка стабилизировать фронт, чтобы выиграть время.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинское контрнаступление терпит неудачу.