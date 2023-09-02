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Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу

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Украинское контрнаступление терпит неудачу, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
  • AP

По его словам, практически все населённые пункты, которые ВСУ указывают на карте боевых действий как занятые, «являются полуразрушенными и находятся в так называемой серой зоне».

«Там достаточно сложно не то что закрепиться и вести оборону, там сложно даже находиться. Кроме того, сложно в эти населённые пункты организовывать тыловое обеспечение», — цитирует Гагина РИА Новости.

Гагин заявил, что все попытки ВСУ организовать контрнаступление в течение последних трёх месяцев оказались «тщетны».

Ранее в Минобороны России сообщили, что командование украинской армии намеренно бросает в «мясные» штурмы личный состав ВСУ без прикрытия во время так называемого контрнаступления.

В ведомстве также заявили, что в период с 25 августа по 1 сентября военнослужащие России из Запорожской группировки уничтожили почти 1 тыс. украинских военных, которые предприняли 44 попытки наступления на российские подразделения на этом участке фронта.

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