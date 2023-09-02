Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу

Украинское контрнаступление терпит неудачу, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, практически все населённые пункты, которые ВСУ указывают на карте боевых действий как занятые, «являются полуразрушенными и находятся в так называемой серой зоне».

«Там достаточно сложно не то что закрепиться и вести оборону, там сложно даже находиться. Кроме того, сложно в эти населённые пункты организовывать тыловое обеспечение», — цитирует Гагина РИА Новости.

Гагин заявил, что все попытки ВСУ организовать контрнаступление в течение последних трёх месяцев оказались «тщетны».

Ранее в Минобороны России сообщили, что командование украинской армии намеренно бросает в «мясные» штурмы личный состав ВСУ без прикрытия во время так называемого контрнаступления.

В ведомстве также заявили, что в период с 25 августа по 1 сентября военнослужащие России из Запорожской группировки уничтожили почти 1 тыс. украинских военных, которые предприняли 44 попытки наступления на российские подразделения на этом участке фронта.