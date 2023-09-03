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Зеленский подтвердил проход двух кораблей через временный коридор в Чёрном море

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проход двух кораблей через временный коридор в Чёрном море.

«Ещё два судна успешно прошли через наш временный... черноморский коридор», — написал он в Twitter.

Ранее Зеленский призвал Грецию защитить временный зерновой коридор Киева в Чёрном море.

По его словам, Украина смогла построить альтернативный зерновой коридор, однако для стабильной работы необходимо усиление «воздушного щита».

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом сообщил, что Гутерреш заявил о своих новых предложениях по зерновой сделке на полях саммита БРИКС в ЮАР, но его послание не содержало гарантий.

Российский министр также заявил, что всё упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют вывозу российских зерна и удобрений, мешает Запад.

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