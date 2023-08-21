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Зеленский призвал Грецию защитить временный зерновой коридор Киева в Чёрном море

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Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Греция поможет защитить так называемый альтернативный зерновой коридор Украины в Чёрном море.
Зеленский призвал Грецию защитить временный зерновой коридор Киева в Чёрном море
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

С таким призывом он выступил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передаёт ТАСС.

Зеленский сообщил, что Украина смогла построить альтернативный зерновой коридор, однако для стабильной работы необходимо усиление «воздушного щита».

«Это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и системами противовоздушной обороны», — сказал он.

Зеленский добавил, что Киев «очень рассчитывает» на участие Греции в транспортировке украинского зерна.

Ранее он сообщил, что греческие инструкторы будут принимать участие в обучении лётчиков украинской армии пилотированию истребителей F-16.

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