Зеленский призвал Грецию защитить временный зерновой коридор Киева в Чёрном море
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С таким призывом он выступил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передаёт ТАСС.
Зеленский сообщил, что Украина смогла построить альтернативный зерновой коридор, однако для стабильной работы необходимо усиление «воздушного щита».
«Это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и системами противовоздушной обороны», — сказал он.
Зеленский добавил, что Киев «очень рассчитывает» на участие Греции в транспортировке украинского зерна.
Ранее он сообщил, что греческие инструкторы будут принимать участие в обучении лётчиков украинской армии пилотированию истребителей F-16.