Военная хроника: нанесён удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области

Военная хроника сообщила, что ракетный удар был нанесён по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области.

Отмечается, что точная дата нанесения удара и тип применённого вооружения пока неизвестны.

«Сообщения об уничтожении значительного количества западной военной техники также не подтверждаются, однако на спутниковых снимках NASA хорошо видно, что юго-западнее аэродрома — два крупных очага горения», — говорится в заявлении.

Эксперты предположили, что удар мог быть нанесён не по аэродрому, а по железнодорожной станции Независимая, которая находится недалеко от завода «Криворожсталь».

Сюда мог прибыть некий военный груз.

«Однако исключать попадания по аэродрому нельзя. Предположительно, там могли размещаться вертолёты армейской авиации Ми-8/Ми-24, оставшиеся у ВСУ штурмовики Су-25 и самолёты военно-транспортной авиации Ан-26», — уточняется в тексте.

Ранее Военная хроника сообщила об ударе крылатыми ракетами по Кривому Рогу.