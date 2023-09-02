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Военная хроника: нанесён удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области

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Военная хроника сообщила, что ракетный удар был нанесён по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области.
Военная хроника: нанесён удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области
  • РИА Новости

Отмечается, что точная дата нанесения удара и тип применённого вооружения пока неизвестны.

«Сообщения об уничтожении значительного количества западной военной техники также не подтверждаются, однако на спутниковых снимках NASA хорошо видно, что юго-западнее аэродрома — два крупных очага горения», — говорится в заявлении.

Эксперты предположили, что удар мог быть нанесён не по аэродрому, а по железнодорожной станции Независимая, которая находится недалеко от завода «Криворожсталь».

Сюда мог прибыть некий военный груз.

«Однако исключать попадания по аэродрому нельзя. Предположительно, там могли размещаться вертолёты армейской авиации Ми-8/Ми-24, оставшиеся у ВСУ штурмовики Су-25 и самолёты военно-транспортной авиации Ан-26», — уточняется в тексте.

Ранее Военная хроника сообщила об ударе крылатыми ракетами по Кривому Рогу.

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