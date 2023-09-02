В ВСУ заявили, что США готовятся поставить Украине авиационные ракеты AMRAAM

Соединённые Штаты готовятся поставить Украине авиационные ракеты AMRAAM.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «СТРАНА.ua».

Отмечается, что ракеты могут преодолевать расстояние в 160—180 км.

По его словам, этого «более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеской ПВО».

Ранее стало известно, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon на $192 млн на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса «воздух — воздух» в рамках бюджета на помощь Украине.