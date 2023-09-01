Пентагон заключил контракт на $192 млн в рамках бюджета на помощь Киеву
Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon на $192 млн на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса «воздух — воздух» в рамках бюджета на помощь Украине.
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Киев в 2023 году получил четыре из 14 обещанных США систем VAMPIRE.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен