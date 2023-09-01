Узнать больше

Пентагон заключил контракт на $192 млн в рамках бюджета на помощь Киеву

Короткая ссылка
Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon на $192 млн на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса «воздух — воздух» в рамках бюджета на помощь Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Киев в 2023 году получил четыре из 14 обещанных США систем VAMPIRE.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить