Экс-аналитик Джонсон: совет Кулебы «заткнуться» критикам говорит о провале ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что совет главы украинского МИД Дмитрия Кулебы «заткнуться» всем критикам контрнаступления ВСУ говорит о провале армии Украины.

Об этом Джонсон сказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«Он, очевидно, оказался в неприятной ситуации. Критика продолжает расти, и вполне обоснованно, так как Украина проигрывает», — отметил эксперт.

Джонсон добавил, что уже стало очевидно, что контрнаступление Вооружённых сил Украины потерпело полный провал.

Ранее Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ «заткнуться и приехать на Украину» для участия в боевых действиях.