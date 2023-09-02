Кулемзин: снаряд ВСУ попал в крышу школы-интерната при обстреле Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прямое попадание в крышу школы-интерната произошло при обстреле Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. Кулемзин добавил, что обстрел города в данный момент продолжается. Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ возросло до пяти.