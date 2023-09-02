Кулемзин: снаряд ВСУ попал в крышу школы-интерната при обстреле Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прямое попадание в крышу школы-интерната произошло при обстреле Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Кулемзин добавил, что обстрел города в данный момент продолжается.
Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ возросло до пяти.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен