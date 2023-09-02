Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до пяти

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до пяти.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц: женщины 1968, 1976, 1981, 1983 годов рождения и мужчина 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.

Также стало известно, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.