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Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до пяти

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Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до пяти.
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до пяти
  • РИА Новости

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц: женщины 1968, 1976, 1981, 1983 годов рождения и мужчина 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.

Также стало известно, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

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