Кулемзин: четыре человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека пострадали в результате обстрела Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом Кулемзин написал в Telegram.

По его словам, ранения различной степени тяжести получили мужчина и три женщины.

Ранее украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО.