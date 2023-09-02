Кулемзин: четыре человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека пострадали в результате обстрела Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом Кулемзин написал в Telegram.
По его словам, ранения различной степени тяжести получили мужчина и три женщины.
Ранее украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО.
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