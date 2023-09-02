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Кадыров заявил о наличии в «Айдаре» всего около 30% боеспособных солдат

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Глава Чечни Рамазан Кадыров заявил, что в результате боевых потерь в экстремистском нацбатальоне «Айдар»* осталось около 30% боеспособных солдат.
Кадыров заявил о наличии в «Айдаре» всего около 30% боеспособных солдат
  • РИА Новости

Как указал Кадыров, недавно в плен к спецназу «Ахмат» попали новые военные ВСУ. Видео с ними свидетельствует о присутствии «так называемых элитных подразделений Киева в Клещеевке».

«Потери несут. И весьма серьёзные. В настоящее время боеспособных солдат в «Айдаре» осталось около 30%. Судя по всему, после попадания в эпицентр клещеевской мясорубки пыла у айдарцев поубавилось. Реальный огневой контакт с серьёзным противником — это ведь не мирное население терроризировать», — написал он в Telegram.

Глава Чечни отметил, что для реального боя нужны соответствующие боевые умения, в том числе и храбрость.

«Всего перечисленного изначально у националистов не было», — подчеркнул он.

Ранее двое из 18 участников запрещённого в России нацбатальона «Айдар» признали вину в Южном окружном военном суде.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.

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