Кадыров заявил о наличии в «Айдаре» всего около 30% боеспособных солдат
- РИА Новости
Как указал Кадыров, недавно в плен к спецназу «Ахмат» попали новые военные ВСУ. Видео с ними свидетельствует о присутствии «так называемых элитных подразделений Киева в Клещеевке».
«Потери несут. И весьма серьёзные. В настоящее время боеспособных солдат в «Айдаре» осталось около 30%. Судя по всему, после попадания в эпицентр клещеевской мясорубки пыла у айдарцев поубавилось. Реальный огневой контакт с серьёзным противником — это ведь не мирное население терроризировать», — написал он в Telegram.
Глава Чечни отметил, что для реального боя нужны соответствующие боевые умения, в том числе и храбрость.
«Всего перечисленного изначально у националистов не было», — подчеркнул он.
Ранее двое из 18 участников запрещённого в России нацбатальона «Айдар» признали вину в Южном окружном военном суде.
* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.