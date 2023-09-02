NYT: ВС России используют в зоне СВО новую тактику, поджигая минные поля

Вооружённые силы России начали использовать в зоне специальной военной операции новую тактику, которая заключается в поджоге минных полей.

Об этом пишет газета The New York Times.

«Например, они (ВС России. — RT) размещают на минных полях горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызывая море огня и взрывов», — говорится в публикации.

Кроме того, пишет газета, военнослужащие украинской армии признают преимущество России в некоторых аспектах на фронте.

«У русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей», — признал ветеран морской пехоты по имени Денис.

Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.