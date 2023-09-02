Узнать больше

NYT: ВС России используют в зоне СВО новую тактику, поджигая минные поля

Короткая ссылка
Вооружённые силы России начали использовать в зоне специальной военной операции новую тактику, которая заключается в поджоге минных полей.
NYT: ВС России используют в зоне СВО новую тактику, поджигая минные поля
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The New York Times.

«Например, они (ВС России. — RT) размещают на минных полях горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызывая море огня и взрывов», — говорится в публикации.

Кроме того, пишет газета, военнослужащие украинской армии признают преимущество России в некоторых аспектах на фронте.

«У русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей», — признал ветеран морской пехоты по имени Денис.

Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить