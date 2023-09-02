В МО России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что утром 2 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником на территории России.
«Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в Минобороны России заявили, что в Чёрном море уничтожили три украинских беспилотника.
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