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ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 — н.п. Максимильяновка — г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Через 20 минут по Донецку было выпущено ещё три снаряда калибром 155 мм.

Также ВСУ обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 мм.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил о 20 пострадавших мирных жителях в результате обстрела городов и посёлков ДНР со стороны Вооружённых сил Украины.

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