РИА Новости: ВС России используют в зоне СВО ракеты для обхода тепловых ловушек
«Ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из 10 ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек», — заявил источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, с помощью таких ракет в зоне СВО российские подразделения успешно поражали самолёты и вертолёты ВСУ. Кроме того, 9М333 успешно справляется с беспилотниками габаритами до полутора метров.
С 25 августа по 1 сентября ВС РФ нанесли серию ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, в результате чего поражены пункты управления, аэродромы, а также места хранения боеприпасов и западных образцов вооружения.
В ведомстве также высказались о высоких потерях ВСУ, связав их с выбранной украинским военным руководством тактикой «мясных штурмов».
Подробнее — в материале RT.