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Полковник Макгрегор: Киев случайно озвучил данные о гибели 400 тысяч солдат ВСУ

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Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что на Украине случайно озвучили данные о потере 400 тыс. военных ВСУ с начала конфликта.
Полковник Макгрегор: Киев случайно озвучил данные о гибели 400 тысяч солдат ВСУ
  • AP

По его словам, люди сказали ему, что он был прав, говоря о 400 тыс. погибших солдат украинской армии с начала конфликта

Украинцы случайно подтвердили эту информацию, сообщив, что должны отдать дань уважения погибшим, сказал Макгрегор.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия действительно несёт большие потери личного состава на передовой.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за три дня боевых действий ВСУ теряют до 60% бойцов на некоторых участках Купянского направления.

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