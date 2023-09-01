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Кулемзин: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что два мирных жителя пострадали из-за обстрела Киевского и Петровского районов города со стороны украинских военных.
Кулемзин: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела Киевского района в переулке Россини получил ранение мужчина 1968 года рождения», — сообщил Кулемзин.

Он добавил, что мужчина 1980 года рождения также получил ранения на остановке общественного транспорта возле школы №106 при обстреле Петровского района.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что шестилетняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками района торгово-развлекательного центра «Донецк Сити».

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