Кулемзин: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В результате обстрела Киевского района в переулке Россини получил ранение мужчина 1968 года рождения», — сообщил Кулемзин.
Он добавил, что мужчина 1980 года рождения также получил ранения на остановке общественного транспорта возле школы №106 при обстреле Петровского района.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что шестилетняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками района торгово-развлекательного центра «Донецк Сити».