Кулемзин: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что два мирных жителя пострадали из-за обстрела Киевского и Петровского районов города со стороны украинских военных.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела Киевского района в переулке Россини получил ранение мужчина 1968 года рождения», — сообщил Кулемзин.

Он добавил, что мужчина 1980 года рождения также получил ранения на остановке общественного транспорта возле школы №106 при обстреле Петровского района.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что шестилетняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками района торгово-развлекательного центра «Донецк Сити».