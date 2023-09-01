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Le Figaro: Зеленский недоволен нехваткой призывников для украинской армии

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Украинский лидер Владимир Зеленский недоволен тем, что военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество призывников для ВС Украины. Об этом пишет Le Figaro.
Le Figaro: Зеленский недоволен нехваткой призывников для украинской армии
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

В материале отмечается, что президент Украины подверг проверке свыше 200 призывных пунктов.

«Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт», — пишет издание.

29 августа издание Klymenko Time писало, что СБУ ликвидировала в Черниговской области коррупционную схему уклонения от призыва.

Депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщал, что законопроект об отмене отсрочки от призыва для украинских депутатов зарегистрировали в Верховной раде.

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