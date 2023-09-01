Le Figaro: Зеленский недоволен нехваткой призывников для украинской армии

Украинский лидер Владимир Зеленский недоволен тем, что военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество призывников для ВС Украины. Об этом пишет Le Figaro.

AP

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В материале отмечается, что президент Украины подверг проверке свыше 200 призывных пунктов. «Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт», — пишет издание. 29 августа издание Klymenko Time писало, что СБУ ликвидировала в Черниговской области коррупционную схему уклонения от призыва. Депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщал, что законопроект об отмене отсрочки от призыва для украинских депутатов зарегистрировали в Верховной раде.