Токаев: Казахстан в транспортной сфере продолжит сотрудничество с Россией и КНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна в транспортной сфере продолжит взаимодействие с Россией и Китаем.

Об этом он сказал в послании народу Казахстана.

«В первую очередь следует реализовать ряд крупных железнодорожных проектов, таких как Достык — Мойынты, Бахты — Аягоз, Дарбаза — Мактаарал, обводная линия Алма-Аты. В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем» — цитирует его ТАСС.

Ранее Токаев предложил вынести на национальный референдум вопрос строительства атомной электростанции в республике.