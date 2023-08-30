Захарова: вся концепция «блицкрига» Запада провалилась

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вся концепция блицкрига, который готовил Запад и который Россия пресекла, провалилась. По словам дипломата, сорвалась и экономическая атака, которая должна была идти параллельно подготовке НАТО на территории Украины.

«Теперь вы сами видите: то, что они называют «контрнаступ», приводит только к гибели колоссального количества граждан Украины, к чудовищным последствиям для общества этой страны. Потому что про её государственность уже никто не говорит», — сказала Захарова в беседе с телеканалом «360».

Как отметила представитель МИД, Украине нужны любые стимулы и хотя бы какая-то идеологическая подпитка для объяснения событий.

Поэтому, считает Захарова, Киев стал придумывать истории об официальном разрешении на удары по Крыму.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что заявления Киева о согласии Запада на удары по Крыму, к сожалению, указывают на то, что предсказания Апокалипсиса всё ближе.