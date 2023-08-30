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Военная хроника раскрыла подробности уничтожения военного эшелона ВСУ в ДНР

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Военная хроника раскрыла подробности уничтожения ВС России военного эшелона Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике.
Военная хроника раскрыла подробности уничтожения военного эшелона ВСУ в ДНР
  • РИА Новости

29 августа в районе населённого пункта Дорожное в ДНР ВС России ракетным ударом поразили воинский эшелон украинской армии с артиллерийскими боеприпасами.

«Предположительно, для стрельбы применялись РСЗО «Торнадо-С» с дальнобойными ракетами 9М542», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным Военной хроники, Дорожное находится в 35 км от Константиновки и Дружковки, где сконцентрирована большая группировка ВСУ.

Военная хроника предположила, что при ударе по эшелону ВС России уничтожили снаряды к РСЗО, мины к миномётам калибра 82 и 120 мм, а также танковые снаряды.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли поражение двум пунктам временной дислокации ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка и Орловка.

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