ВС России поразили воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами в ДНР

В районе населённого пункта Дорожное в Донецкой Народной Республике Вооружённые силы России ракетным ударом поразили воинский эшелон украинской армии с артиллерийскими боеприпасами.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Кроме того, в Минобороны заявили, что российские силы ПВО перехватили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ.