ВС России поразили воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами в ДНР
В районе населённого пункта Дорожное в Донецкой Народной Республике Вооружённые силы России ракетным ударом поразили воинский эшелон украинской армии с артиллерийскими боеприпасами.
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Кроме того, в Минобороны заявили, что российские силы ПВО перехватили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ.
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