Во Львовской области из-за непогоды обесточено почти 400 населённых пунктов
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации.
«По состоянию на 08:00 из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, дождь, порывы ветра) обесточены 396 населённых пунктов Львовщины», — говорится в сообщении.
Для восстановления электроснабжения задействованы 186 единиц техники и 533 специалиста.
Ранее «Укрэнерго» заявила, что выработка электричества на Украине едва покрывает потребительские нужды.
Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.