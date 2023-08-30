Во Львовской области из-за непогоды обесточено почти 400 населённых пунктов

Почти 400 населённых пунктов Львовской области из-за непогоды остались без электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации.

«По состоянию на 08:00 из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, дождь, порывы ветра) обесточены 396 населённых пунктов Львовщины», — говорится в сообщении.

Для восстановления электроснабжения задействованы 186 единиц техники и 533 специалиста.

Ранее «Укрэнерго» заявила, что выработка электричества на Украине едва покрывает потребительские нужды.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.