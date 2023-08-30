Боец ВС России рассказал о спасении четырёх сослуживцев во время атаки БПЛА

Боец 1430-го полка с позывным Каспер рассказал RT о спасении четырёх сослуживцев во время атаки дрона ВСУ в Запорожской области.

По его словам, силы ВС России оказались под плотным огнём ВСУ: по ним беспорядочно била артиллерия, потом подключили танки, гаубицы и пехоту.

«Несколько дронов было сбито в воздухе. К нам прибежали ещё два бойца... Просто некуда уже было деваться — мы там все забились, утрамбовались, и уже со спины как бы я видел, что он вышел, этот дрон-камикадзе. Он резко развернулся и прям штопором пошёл на нас», — рассказал военный.

Каспер заявил, что снял напашник со своего бронежилета, взял его в руки как щит и закрыл проём в окопе.

«Наверное, три-пять секунд — произошёл такой большой бабах, после чего секунд 20 в глазах была пелена такая... Как пелена прошла, всё тело было онемевшее», — сообщил он.

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