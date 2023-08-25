Минобороны России: силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью
- РИА Новости
«25 августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в Калужской области силы ПВО перехватили украинский беспилотник.