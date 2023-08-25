Минобороны России: в Калужской области силы ПВО перехватили БПЛА

В Министерстве обороны России заявили, что в Калужской области силы ПВО перехватили украинский беспилотник.

«25 августа около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что силы ПВО уничтожили БПЛА в небе над территорией Бабынинского района.