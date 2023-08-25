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Минобороны России: в Калужской области силы ПВО перехватили БПЛА

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В Министерстве обороны России заявили, что в Калужской области силы ПВО перехватили украинский беспилотник.
Минобороны России: в Калужской области силы ПВО перехватили БПЛА
  • РИА Новости

«25 августа около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что силы ПВО уничтожили БПЛА в небе над территорией Бабынинского района.

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