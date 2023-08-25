Гагин: атака по ВСУ в районе Работина пресекла ночное наступление противника

Удар экипажей российской авиации по украинской армии в районе населённого пункта Работино в Запорожской области предотвратил наступление ВСУ прошедшей ночью.

Об этом проинформировал советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские войска сосредоточили порядка 100 единиц боевой техники и большое количество живой силы в этом районе.

«Мы ожидали, что будет этой ночью наступление в этом направлении, но, видимо, после удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов», — заявил Гагин.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Работине ВС России ликвидировали штурмовые группы ВСУ, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа.