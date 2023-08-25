Очередь из машин на въезд в Литву из Белоруссии с начала недели выросла втрое
- AFP
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Об этом ведомство написало в Telegram.
«С понедельника очередь транспорта на въезд в Литву выросла: легкового — почти в три раза, грузового — в 1,5 раза», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, решение литовских властей о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией привело к большой нагрузке на оставшиеся четыре КПП.
18 августа стало известно, что Литва оставила работать лишь четыре пункта пропуска на границе с Белоруссией.