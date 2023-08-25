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Рогов: ВСУ только с конца июля потеряли более 1000 военных в атаках на Работино

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ только с конца июля потеряли более 1000 военнослужащих при попытках атаковать позиции ВС России в районе Работина.
Рогов: ВСУ только с конца июля потеряли более 1000 военных в атаках на Работино
  • AP
  • © Bram Janssen

«Если мы говорим о безвозвратных потерях — убитых и тяжелораненых, которые уже не вернутся в строй, — то это более 1 тыс. человек», — сказал ТАСС Рогов.

Вместе с этим он добавил, что если речь заходит ещё и о раненых, которые, теоретически, могут вернуться в строй, то тут уже можно говорить «о нескольких тысячах боевиков».

«Потери у ВСУ колоссальные. 10-й армейский корпус ВСУ участвует в штурмах с конца июля», — отметил он.

Ранее Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.

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