Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ только с конца июля потеряли более 1000 военнослужащих при попытках атаковать позиции ВС России в районе Работина.

«Если мы говорим о безвозвратных потерях — убитых и тяжелораненых, которые уже не вернутся в строй, — то это более 1 тыс. человек», — сказал ТАСС Рогов.

Вместе с этим он добавил, что если речь заходит ещё и о раненых, которые, теоретически, могут вернуться в строй, то тут уже можно говорить «о нескольких тысячах боевиков».

«Потери у ВСУ колоссальные. 10-й армейский корпус ВСУ участвует в штурмах с конца июля», — отметил он.

Ранее Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.