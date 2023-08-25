Двух бойцов ВСУ приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел мирных жителей ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
«Исполняя приказ, Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль из автоматов», — говорится в сообщении.
Четыре человека скончались от полученных ранений.
«Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим ВСУ Роману Петренко и Алексею Хроленко», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее суд ДНР приговорил бойца националистического объединения «Азов»* Национальной гвардии Украины Максима Онипченко, обстреливавшего из миномёта жилые дома вблизи Мариуполя, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.