Двух бойцов ВСУ приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел мирных жителей ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор двум бойцам Вооружённых сил Украины за расстрел четырёх мирных жителей Мариуполя. Они приговорены к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. «Исполняя приказ, Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль из автоматов», — говорится в сообщении. Четыре человека скончались от полученных ранений. «Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим ВСУ Роману Петренко и Алексею Хроленко», — сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее суд ДНР приговорил бойца националистического объединения «Азов»* Национальной гвардии Украины Максима Онипченко, обстреливавшего из миномёта жилые дома вблизи Мариуполя, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. * «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.