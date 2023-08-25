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Двух бойцов ВСУ приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел мирных жителей ДНР

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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор двум бойцам Вооружённых сил Украины за расстрел четырёх мирных жителей Мариуполя. Они приговорены к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Двух бойцов ВСУ приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел мирных жителей ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Исполняя приказ, Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль из автоматов», — говорится в сообщении.

Четыре человека скончались от полученных ранений.

«Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим ВСУ Роману Петренко и Алексею Хроленко», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее суд ДНР приговорил бойца националистического объединения «Азов»* Национальной гвардии Украины Максима Онипченко, обстреливавшего из миномёта жилые дома вблизи Мариуполя, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

 * «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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