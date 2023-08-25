Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки Вооружённые силы Украины выпустили более 70 снарядов по населённым пунктам области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Так, снаряды были выпущены по населённым пунктам Журавлёвка, Щетиновка, Красный Хутор, Грушевка и другим.

В хуторе Леоновка было зафиксировано пять прилётов.

«В одном частном домовладении выбиты окна», — поделился Гладков.

В результате обстрела села Новая Таволжанка были повреждены фасады и окна пяти частных домовладений. Также пострадало два автомобиля.

Люди не получили ранений.

23 августа губернатор региона заявил о смерти трёх мирных жителей в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.