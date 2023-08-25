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Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки Вооружённые силы Украины выпустили более 70 снарядов по населённым пунктам области.
Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Так, снаряды были выпущены по населённым пунктам Журавлёвка, Щетиновка, Красный Хутор, Грушевка и другим.

В хуторе Леоновка было зафиксировано пять прилётов.

«В одном частном домовладении выбиты окна», — поделился Гладков.

В результате обстрела села Новая Таволжанка были повреждены фасады и окна пяти частных домовладений. Также пострадало два автомобиля.

Люди не получили ранений.

23 августа губернатор региона заявил о смерти трёх мирных жителей в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.

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