Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Так, снаряды были выпущены по населённым пунктам Журавлёвка, Щетиновка, Красный Хутор, Грушевка и другим.
В хуторе Леоновка было зафиксировано пять прилётов.
«В одном частном домовладении выбиты окна», — поделился Гладков.
В результате обстрела села Новая Таволжанка были повреждены фасады и окна пяти частных домовладений. Также пострадало два автомобиля.
Люди не получили ранений.
23 августа губернатор региона заявил о смерти трёх мирных жителей в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.