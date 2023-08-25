Марочко: в Харьков прибыла понтонная техника ВСУ с целью форсирования рек

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование направило в Харьков понтонную технику Вооружённых сил Украины с целью форсирования рек.

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