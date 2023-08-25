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Марочко: в Харьков прибыла понтонная техника ВСУ с целью форсирования рек

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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование направило в Харьков понтонную технику Вооружённых сил Украины с целью форсирования рек.
Марочко: в Харьков прибыла понтонная техника ВСУ с целью форсирования рек
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, военная колонна инженерных войск ВСУ прибыла на одно из харьковских гражданских предприятий.

«Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля «КрАЗ», — сказал Марочко.

По словам эксперта, понтонно-мостовой парк может навести переправу через реку длиной более 50 м.

Ранее Марочко заявил, что украинские силовики усилили контрольно-пропускной режим в Харьковской области.

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