Марочко: украинские силовики усилили пропускной режим в Харьковской области

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские силовики усилили контрольно-пропускной режим в Харьковской области.

Его слова приводит РИА Новости.

«На многих участках автодорог, ведущих в направлении Купянска, появились новые блокпосты, в том числе мобильные, на которых ведут досмотр автотранспорта и личных вещей граждан», — рассказал собеседник агентства.

Марочко добавил, что на огромном количестве информационных досок размещены фотографии с заголовком «Разыскивается».

Он также рассказал, что силовики тщательно проверяют мобильные телефоны на блокпостах.

21 августа Минобороны России заявило, что бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении фронта.