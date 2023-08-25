ВС России уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе Урожайного
Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — говорится в сообщении.
Кроме того, был уничтожен автомобиль с боевиками и поражены скопления живой силы.
Ранее сообщалось, что российские военные массово сжигают в Запорожье западную технику ВСУ.
Кроме того, поступала информация, что элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек.