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ВС России уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе Урожайного

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Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе населённого пункта Урожайное в ДНР.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — говорится в сообщении.

Кроме того, был уничтожен автомобиль с боевиками и поражены скопления живой силы.

Ранее сообщалось, что российские военные массово сжигают в Запорожье западную технику ВСУ.

Кроме того, поступала информация, что элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек.

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