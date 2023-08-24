Зеленский пожаловался, что Украине сложно договориться о поставках Patriot
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«С Patriot очень сложно. Очень сложно работать с партнёрами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за всё это нужно очень сильно бороться», — цитирует его ТАСС.
Зеленский назвал ЗРК Patriot, а также комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами ПВО в распоряжении Украины.
Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил планы Осло о передаче Украине истребителей F-16.
Ранее агентство NTB сообщало, что власти страны приняли решение о передаче Вооружённым силам Украины противовоздушных ракет IRIS-T.