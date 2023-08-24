Военная хроника показала работу средств ПВО на участке Работино — Вербовое

Военная хроника опубликовала видео работы средств ПВО по позициям ВСУ на участке Работино — Вербовое в Запорожской области.

Отмечается, что после каждой перегруппировки ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области появляются разведывательные БПЛА.

Их запускают с целью оценить, как изменились условия на поле боя.

Военные войск ПВО Восточного военного округа также уничтожают из ЗРК «Бук» ракеты РСЗО M142 HIMARS.

«Военные признаются, что особенно активно ВСУ применяли их в первые недели после начала наступления», — говорится в заявлении.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что элитная группировка украинских войск «Марун» потеряла на Запорожском направлении тысячи человек.