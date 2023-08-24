Узнать больше

Военная хроника показала работу средств ПВО на участке Работино — Вербовое

Короткая ссылка
Военная хроника опубликовала видео работы средств ПВО по позициям ВСУ на участке Работино — Вербовое в Запорожской области.
Военная хроника показала работу средств ПВО на участке Работино — Вербовое
  • РИА Новости

Отмечается, что после каждой перегруппировки ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области появляются разведывательные БПЛА.

Их запускают с целью оценить, как изменились условия на поле боя.

Военные войск ПВО Восточного военного округа также уничтожают из ЗРК «Бук» ракеты РСЗО M142 HIMARS.

«Военные признаются, что особенно активно ВСУ применяли их в первые недели после начала наступления», — говорится в заявлении.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что элитная группировка украинских войск «Марун» потеряла на Запорожском направлении тысячи человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить