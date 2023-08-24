Суд ЛНР приговорил бойца ВСУ к 16 годам тюрьмы за обстрел дома из миномёта

Верховный суд ЛНР вынес приговор украинскому военному, который обстрелял жилой дом из миномёта. Он проведёт 16 лет в исправительной колонии строгого режима.

Эту информацию привёл сайт Главной военной прокуратуры.

Сообщается, что боец 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрий Босович находился на боевой позиции рядом с посёлком Нижнее в ЛНР 5 апреля 2022 года. Он являлся внештатным командиром миномётного расчёта. Босович произвёл из 82-мм миномёта «БМ 82» обстрел посёлка, желая уничтожить проживавших там мирных граждан.

«В результате взрывов и разлёта осколков осколочно-фугасных снарядов пострадало жильё и имущество жителей посёлка, которым причинён значительный материальный ущерб», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что уроженец Мордовии получил восемь лет строгого режима за попытку присоединиться к ВСУ.