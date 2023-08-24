В Минске напомнили, что увеличение польской армии может нарушить ДОВСЕ
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Он сослался на Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). По словам Ревенко, численность польской армии не должна превышать 234 тыс. военнослужащих.
Как отмечал Sputnik Беларусь, 27 июля глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что в планы властей входит увеличение численности армии с 160 тыс. до 300 тыс. военнослужащих.
Также ранее сообщалось, что Польша намерена разместить на границе с Белоруссией 10 тыс. военнослужащих, из которых 4 тыс. будут поддерживать пограничную охрану, а 6 тыс. будут находиться в регионе.