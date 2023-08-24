Военкор RT рассказал о работе штурмовиков ДНР по позициям ВСУ в районе Песок

Военкор RT Андрей Филатов опубликовал видео, снятое в августе 2022 года, в котором рассказывается о работе штурмовиков 11-го полка ДНР по позициям ВСУ в районе промзоны посёлка Пески.

Отмечается, что публиковать видео раньше не позволяла оперативная ситуация на фронте.

Филатов подчеркнул, что бронетехника смогла выйти в атаку прямой наводкой по укрепрайону ВСУ под мостом.

После этого украинские войска стали отходить к Первомайскому.

«Бээмпэшка приезжала, забирала «двухсотых» своих», — заявил оператор БПЛА.

По его словам, один украинский боец в тот момент убегал из-под моста.

«Своих видим, подошли метров до 100, наверное. Вот сейчас вишу на 5 м возле моста. Никого в округе нет», — добавил оператор.

Ранее Филатов опубликовал видео, на котором показывается, как штурмовики 11-го полка ДНР отбили позицию в районе моста Донецкой кольцевой автодороги.